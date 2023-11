Wie gaat de eerste marathon op natuurijs organiseren? En wanneer is het startschot?

Het is elk jaar weer een mooie strijd: welke ijsvereniging mag de eerste schaatsmarathon op natuurijs organiseren. Vrijwilligers zijn vanaf vandaag weer dag en nacht bezig om de plaatselijke baan te prepareren. Ook ijsmeester Hendrik van Prooije van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) doet een dappere poging.

De Gelderse gemeente mikt op vrijdag of zaterdag. “Het hangt vooral van de helderheid van de hemel af’’, legt Van Prooije uit in De Telegraaf. “We hebben 30 millimeter ijs nodig en in het meest gunstige geval kunnen we ongeveer 15 mm per nacht maken. Theoretisch kunnen twee nachten voldoende zijn.”

Winterswijk is de laatste jaren een geduchte concurrent geworden van de andere kandidaten Veenoord/Nieuw (Drenthe), Puttershoek (Zuid-Holland), Haaksbergen (Overijssel), Noordlaren (Groningen), Nieuw-Buinen (Drenthe) en Burgum (Friesland). Er wordt tot zeven graden vorst verwacht in het oosten van Nederland.

Kosten noch moeite zijn gespaard om als eerste een sterke ijslaag te creëren. De Universiteit Twente is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de baan. Professor Gerrit Brem en zijn student Michael Hop hebben de handen ineengeslagen met WIJV. Met onbemande sproeiwagens wordt de baan bevochtigd via het vernevelen van water, omdat dat beter werkt dan de traditionele manier van onder water laten lopen.

Op het middenterrein naast het sproeipad is een stuk verhard om de sproeikarretjes op te kunnen parkeren. “Wanneer er dan een wedstrijd komt, zou een motor met een cameraman achterop mee kunnen rijden met de rijders om van dichtbij opnames te maken”, besluit Van Prooije.

En nu maar afwachten of het koud genoeg wordt de komende dagen.