Hoelang blijft onze aarde nog bestaan?

Op dit moment is de zon een essentiële bron van zwaartekracht en energie. Maar op een dag zal de zon de ondergang van de aarde veroorzaken. Naarmate de centrale ster van het zonnestelsel ouder wordt, zal zijn levenscyclus uiteindelijk onze ​​blauwe planeet opslokken.

Dus hoe lang heeft de aarde voordat de planeet wordt opgeslokt door de zon? Verwacht tijdstip van overlijden: enkele miljarden jaren vanaf nu. Maar het leven op aarde zal veel, veel eerder eindigen.

De aarde bevindt zich immers net ver genoeg van de zon opdat water hier in vloeibare vorm voorkomt. Mocht de afstand tussen de beide hemellichamen groter zijn, dan zou alle water bevriezen. Dichter bij de zon zouden alle zeeën eenvoudigweg verdampen.

Deze uiterst gunstige omstandigheden zullen echter niet blijven bestaan. Astrobiologen aan de University of East Anglia hebben nu onderzocht wanneer de aarde zich niet langer in de leefbare zone zal bevinden en leven met andere woorden onmogelijk wordt.

De aarde zal over ongeveer 1,3 miljard jaar onleefbaar worden voor de meeste organismen als gevolg van de natuurlijke evolutie van de zon, vertelden experts aan WordsSideKick.com. En mensen zouden onszelf (en talloze andere soorten) binnen de komende paar eeuwen gemakkelijk tot uitsterven kunnen brengen, als het huidige tempo van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering niet wordt verzacht. Dus eindigen gaat het. Binnen een eeuw of over honderden miljoenen jaren