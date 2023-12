Waarom worden we eigenlijk blij van sneeuw

Regen vinden we naar, maar koude regen - sneeuw - voelt als een feestje. Een klein beetje sneeuw en op X is iedereen opgewonden. Dat zal niet zijn omdat er bij sneeuw veel meer ongelukken gebeuren. Maar waarom dat wel? Humo zocht het uit en kwam onder meer terecht bij psychologe Saskia de Bel. Ze denkt dat een grote rol speelt dat sneeuw schaars is. En wat schaars is, is aantrekkelijk. ‘Sneeuw is een tijdelijk gegeven: het smelt, dus je moet ervan profiteren wanneer het kan. Bovendien komt het bij ons niet zo vaak voor. Mochten we iedere winter wekenlang sneeuw hebben, dan zouden we er veel meer over zeuren.’

Sneeuw roept ook herinneringen op aan onze kindertijd, met sleetjes en sneeuwpoppen. Een tijd waarin het nog gewoon een leuke substantie was waarin je kon spelen in plaats van foeteren in de file of schuifelen naar de supermarkt. ‘Ons emotioneel geheugen zorgt ervoor dat wanneer mensen sneeuw zien, ze terugdenken aan die onbezonnen tijd, waardoor ze zichzelf ook blijer, meer uitgelaten en jawel, zelfs weer kinds voelen,’ zegt psychologe Sandi Mann aan Huffington Post.

Psychologe De Bel: ‘Onze geest reageert heel sterk op nieuwe prikkels, die reacties in het beloningssysteem van onze hersenen uitlokken. Die prikkels geven ons even een kick, het gevoel dat we weer leven. Sneeuw kan zo’n kick geven: die wandeling voelt anders onder je voeten, de straat die je altijd uit je woonkamerraam ziet, is plots helemaal wit.’

Dat wit heeft volgens de psychologe bovendien ook een belangrijke symboliek. Het staat voor maagdelijkheid, voor reinheid, voor een blanco canvas. En zo’n nieuw begin kan, zeker in een periode die eindeloos lijkt te duren, wel eens een frisse opsteker zijn.