Statistiekbureau Opta: PSV heeft 97% kans op kampioenschap; en waar eindigt Ajax?

Na de overwinning van afgelopen weekend op Feyenoord (1-2) heeft PSV de volle mep gehaald uit de eerste veertien competitieduels. Ze staan een straatlengte voor op Feyenoord (10 punten), AZ (12 punten) en Twente (12 punten). Om over de voorsprong op Ajax (24 punten) nog maar te zwijgen. Kan de champagne al koud worden gezet in Brabant?

Sportdatabureau Opta, dat gegevens verzamelt en analyseert voor meer dan dertig sporten in meer dan zeventig landen, heeft een voorspelling gemaakt voor de eindposities van alle voetbalclubs uit de Eredivisie. Een aantal cijfers komen nadrukkelijk in de onderstaande tabel naar voren.

PSV heeft 96,8% kans om landskampioen te worden

Feyenoord heeft 84,7% kans op plek 2

Ajax heeft 58,3% kans op plek 5

FC Volendam heeft 59,3% kans om laatste te worden en 77,6% kans op directe degradatie

Opvallend is dat ook Vitesse 33,8 procent kans heeft om direct te degraderen. De Arnhemse ploeg speelt sinds 1989 onafgebroken in de eredivisie, maar bungelt tot op heden troosteloos onderaan in de hoogste klasse van het Nederlandse profvoetbal.

