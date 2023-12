Mysterieus verband tussen het bezitten van katten en schizofrenie bestaat echt, zegt onderzoek

Een nieuw meta-onderzoek suggereert dat het hebben van een kat als huisdier het risico van een persoon op aan schizofrenie gerelateerde aandoeningen zou kunnen verdubbelen.

Australische onderzoekers hebben een analyse uitgevoerd van 17 onderzoeken die de afgelopen 44 jaar zijn gepubliceerd.

"We hebben een verband gevonden tussen kattenbezit en een grotere kans op het ontwikkelen van aan schizofrenie gerelateerde stoornissen", schrijven psychiater John McGrath en collega-onderzoekers, allemaal van het Queensland Centre for Mental Health Research.

Het idee dat er een verband is tussen kattenbezit en het risico op schizofrenie werd geopperd in een onderzoek uit 1995, waarbij blootstelling aan een parasiet genaamd Toxoplasma gondii als oorzaak werd voorgesteld.

Om een ​​duidelijker beeld te krijgen, zeggen McGrath en zijn team dat er behoefte is aan een grondige evaluatie en analyse van al het onderzoek naar deze onderwerpen. Want dat de twee verschijnselen – het hebben van een kat en het ontwikkelen van een geestesziekte – zich relatief vaak gecombineerd voordoen zegt nog niets over oorzaak en gevolg.