‘Long griep’ bestaat ook, net als Long Covid

Long covid is een erkende ziekte. Mensen die covid hebben gehad kampen soms nog heel lang met medische problemen. Volgens wetenschappers geldt dat ook voor de griep. Ook mensen die de griep hebben gehad kunnen nog lang last hebben van vermoeidheid en zijn ook vatbaarder voor andere kwalen na hun griep-besmetting.

Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor COVID-19 of de griep, lopen een verhoogd risico op medische problemen, ziekenhuisopname en overlijden in de 18 maanden nadat ze zijn ontslagen.

Dat blijkt uit een nieuwe studie, gepubliceerd het tijdschrift The Lancet, waarin de langetermijnresultaten werden vergeleken voor patiënten die ziek waren met zowel Covid als griep.

Bewustzijn rond lange COVID - langdurige symptomen die aanhouden of nieuw verschijnen maanden tot jaren na een eerste COVID-19-infectie - is gestaag gegroeid sinds het coronavirus SARS-CoV-2 voor het eerst verscheen. Maar de nieuwe studie benadrukt een andere belangrijke ziekte: wat de auteurs van de studie noemen 'Long griep'.

Historisch gezien hebben we virale ziekten zoals griep als voorbijgaande of "acute" ziekten beschouwd. Maar dat idee houdt geen rekening met de effecten die soms blijven hangen in de "post-acute" fase, zegt senior studieauteur Dr. Ziyad Al-Aly, een klinische epidemioloog aan de Washington University in St. Louis en hoofd van de onderzoeks- en onderwijsdienst bij het Veterans Affairs (VA) Saint Louis Health Care System.

"Ik denk dat we dit al heel lang hebben genegeerd, en de COVID-19-pandemie heeft het een beetje in de schijnwerpers gezet". "Ook van griep kun je nog lang last houden."