Te veel en te lang slapen. Kan dat?

Je kunt ook te lang en te veel slapen. De meeste volwassenen hebben tussen 7 en 9 uur slaap per nacht nodig. Als je meer dan 9 uur slaapt, wordt dit overmatig slapen genoemd.

Er zijn verschillende risico's verbonden aan overmatig slapen. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die meer dan 8 uur per nacht slapen, een groter risico hebben op:

Hart- en vaatziekten, zoals een hartaanval en beroerte

Diabetes type 2

Obesitas

Depressie

Dementie

Vroegtijdige sterfte

De exacte oorzaak van deze risico's is nog niet bekend. Wel wordt gedacht dat overmatig slapen kan leiden tot een verstoring van de hormoonhuishouding, de stofwisseling en de hersenfunctie.

Daarnaast kan overmatig slapen ook andere problemen veroorzaken, zoals:

Moeite met opstaan 's ochtends

Moeite met concentreren

Verminderde productiviteit

Problemen met het geheugen

Slaperigheid overdag

Als je denkt dat je misschien te veel slaapt, is het belangrijk om dit met je huisarts te bespreken. Hij of zij kan je helpen om te bepalen of je slaappatroon gezond is.

Hier zijn enkele tips om te voorkomen dat je te veel slaapt: