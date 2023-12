De AI-doodscalculator kan voorspellen wanneer je sterft… met griezelige nauwkeurigheid

Kunstmatige intelligentie kan helpen veel antwoorden te bieden, zelfs op dingen die u misschien niet wilt weten.

Een AI-doodscalculator kan je nu vertellen wanneer je zult sterven, en dat doet hij griezelig nauwkeurig. De tool, Life2vec genaamd, kan de levensverwachting voorspellen op basis van onderzoek naar gegevens van 6 miljoen Denen. De bevindingen werden gepubliceerd in een studie met de titel "Gebruik sequenties van levensgebeurtenissen om mensenlevens te voorspellen" in het tijdschrift Nature. "We gebruiken de technologie achter ChatGPT om mensenlevens te analyseren door elke persoon weer te geven als de opeenvolging van gebeurtenissen die in zijn leven plaatsvinden", vertelde Sune Lehmann, hoofdauteur van het onderzoek, aan de New York Post.

Voorspellingen zijn gebaseerd op factoren zoals inkomen, beroep en medische dossiers. De tool kan ook bepalen hoeveel geld u zult hebben als uw tijd daar is. Onderzoekers analyseerden aspecten van het levensverhaal van een persoon tussen 2008 en 2016, waarbij het model patronen in de gegevens zocht. Vervolgens gebruikten ze het algoritme om te bepalen of iemand in 2020 was overleden. Het Life2vec-model deed voorspellingen met een nauwkeurigheid van 78%.

Kenmerken zoals een hoger inkomen en het vervullen van een leiderschapsrol leiden tot een langere levensduur, terwijl gewoonten zoals roken deze kunnen verkorten. De tool houdt ook rekening met zaken als bewegingsgewoonten en geestelijke gezondheid. Aspecten van iemands leven kregen een code; S52 duidt bijvoorbeeld op een gebroken onderarm, 072 duidt op een postpartumbloeding en POS3513 betekent dat iemand een computersysteemtechnicus is. Tot nu toe is Life2vec getest op een groep personen tussen de 35 en 65 jaar in Denemarken, van wie de helft overleden. De tool is nog niet beschikbaar voor het publiek.