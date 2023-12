Geluk is geen mazzel, je kunt er zelf veel aan doen

Ja, een mens kan zichzelf gelukkiger maken. Er zijn veel factoren die invloed hebben op ons geluksgevoel, maar een belangrijke factor is onze manier van denken. Volgens sommige psychologen kunnen we ons eigen geluk creëren door anders in het leven te staan: meer kansen signaleren, dankbaar zijn voor wat we hebben, beter luisteren naar onze intuïtie, enzovoort. Dit kunnen we bereiken met praktische oefeningen of via een zelfhulpclub.

Er zijn ook andere eigenschappen die gelukkige mensen hebben, zoals: de leiding nemen over je leven, je emoties reguleren, verandering omarmen, moedig zijn, visualisatie inzetten, enzovoort. Deze eigenschappen kunnen we ontwikkelen door bewust te werken aan onze persoonlijke groei en zelfontwikkeling.

Een gelukkig leven is dus niet iets wat je zomaar vindt of krijgt, maar iets wat je zelf maakt. Het gaat erom dat je jezelf kent en wat je nodig hebt, en dat je jezelf kunt zijn. Dat maakt een mens gelukkig.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kun je de volgende artikelen lezen: