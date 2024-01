De grafieken spreken boekdelen: 2023 is nu officieel het warmste jaar ooit gemeten

Het jaar 2023 gaat de boeken in als warmste jaar in de JRA-55 dataset. De gemiddelde temperatuur was 1,43 graden Celsius boven het pre-industriële niveau (gemiddelde van 1850-1900). Het vorige record uit 2016 is met 0,14 graden verbroken.

In de onderstaande grafieken is duidelijk te zien dat de trendmatige stijging van de temperatuur sinds 1970 door blijft gaan. Vooral de tweede helft van het afgelopen jaar was buitengewoon warm. De septembermaand was gemiddeld zelfs 0,5 graden heter dan ooit gemeten.

“De verwachting is dat de temperaturen op aarde in het komende jaar op recordhoogte blijven, aangezien het weerfenomeen El Niño de komende maanden gaat pieken. Het lijkt erop dat 2024 ongeveer net zo warm gaat worden als recordjaar 2023”, schrijft klimaatwetenschapper Zeke Hausfather op X.

This year really stands out when we look at daily temperature anomalies in the JRA-55 dataset as much warmer than any prior year, particularly during the latter half of the year. pic.twitter.com/zKdNy8FI1S — Zeke Hausfather (@hausfath) January 2, 2024