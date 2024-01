1 op de 100 mensen is psychopaat. Zo herken je hem (of haar)

Psychopaten worden gekenmerkt door een aantal persoonlijkheidskenmerken, waaronder:

Een gebrek aan empathie en schuldgevoel: Psychopaten hebben moeite om de emoties van anderen te begrijpen of te delen. Ze voelen geen spijt of schuld voor hun daden, zelfs als die schadelijk zijn voor anderen.

Een oppervlakkige charme: Psychopaten zijn vaak zeer charismatisch en kunnen gemakkelijk mensen voor zich innemen. Ze zijn goed in het manipuleren van anderen om hun eigen doelen te bereiken.

Een groot ego: Psychopaten hebben een sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Ze geloven dat ze beter zijn dan anderen en dat ze zich niet aan de regels hoeven te houden.

Impulsiviteit: Psychopaten zijn impulsief en nemen vaak risico's zonder na te denken over de gevolgen. Ze kunnen ook snel verveeld raken en op zoek gaan naar nieuwe prikkels.

Manipulatie: Psychopaten zijn meestermanipulatoren. Ze kunnen anderen gemakkelijk overtuigen om te doen wat zij willen.

Liegen: Psychopaten liegen vaak, zelfs over onbelangrijke zaken. Ze vinden het gemakkelijk om te liegen en hebben geen problemen om anderen te bedriegen.

Deze kenmerken kunnen zich op verschillende manieren manifesteren in het gedrag van psychopaten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld:

Anderen uitbuiten of misbruiken voor hun eigen gewin.

Geweld gebruiken om hun doelen te bereiken.

Onverantwoordelijke beslissingen nemen die anderen kunnen schaden.

Een crimineel levensstijl leiden.

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen met deze kenmerken een psychopaat is. Sommige mensen kunnen deze kenmerken vertonen zonder dat ze voldoen aan de criteria voor psychopathie.

Als je denkt dat je misschien te maken hebt met een psychopaat, is het belangrijk om contact op te nemen met een professional. Een psycholoog of psychiater kan je helpen om te bepalen of iemand psychopathisch is en om te beoordelen of er een risico is op geweld.

Het percentage van de bevolking dat psychopaat is, wordt geschat op ongeveer 1%. Dit percentage is ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen.

In bepaalde groepen, zoals gevangenen, is het percentage psychopaten hoger. Zo wordt geschat dat ongeveer 20% van de gevangenen psychopaat is. Dit komt doordat psychopaten vaker in aanraking komen met het strafrecht.

Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie, schuldgevoel, impulsiviteit en een groot ego. Psychopaten kunnen dus schadelijk zijn voor anderen, maar ze kunnen ook succesvol zijn in bepaalde omgevingen, zoals de zakenwereld.

Hier zijn enkele studies die het percentage psychopaten in de bevolking hebben geschat: