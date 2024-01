Kwakzalverij in coronatijd: Tienduizenden doden door gebruik hydroxychloroquine dat door Trump en Baudet werd aanbevolen

Uit nieuw onderzoek van Franse en Canadese wetenschappers blijkt dat het malaria-medicijn hydroxychloroquine (HCQ) meer kwaad dan goed heeft gedaan in de eerste maanden na de corona-uitbraak. Het middel lijkt de kans op overlijden aan corona met 11 procent te hebben verhoogd.

Zij schatten dat in Frankrijk, België, Italië, Spanje, Turkije en de VS tussen maart en juni 2020 16.990 mensen zijn overleden als gevolg van het middel dat door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en FvD-Kamerlid Thierry Baudet werd aangeraden. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk nog veel hoger omdat de studie zich beperkt heeft tot sterftecijfers uit het begin van de pandemie in de bovenstaande zes landen.

Vaccin-weigeraars omarmden hydroxychloroquine, dat onder meer hartritmestoornissen kan veroorzaken, als wondermiddel. Een onvolledig Chinees onderzoek stelde dat het medicijn zou kunnen werken tegen de gevolgen van corona, maar dit bleek al snel niet te kloppen. Toch bleef het medicijn populair in wappie-kringen.