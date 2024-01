We kunnen elkaars emoties ‘ruiken’, maar we weten niet hoe dat precies gaat

Niet alleen honden kunnen ruiken of ze iets zien in die passerende andere hond. Wij kunnen dat ook, al zijn we ons dat amper bewust. Uit een onderzoek van Europese onderzoekers uit 2023 bleek dat we niet alleen de geur van de angst of angst van anderen kunnen oppikken, maar dat dergelijke emoties ook invloed hebben op hoe we ons voelen. Uit een ander onderzoek uit China bleek dat mensen met een betere reukzin meer vrienden hebben .

"We zien allerlei gedragseffecten", zegt Shani Agron , neurobioloog aan het Weizmann Institute of Science in Israël. Uit een onderzoek bleek dat mensen na het schudden van de hand met mensen van hetzelfde geslacht reflexmatig meer dan twee keer zo vaak aan hun rechterhand snuffelden als vóór de begroeting.

We halen heel wat informatie uit het opsnuiven van de lichaamsgeur van mensen om ons heen: we kunnen onze verwanten herkennen, vertellen wie genetisch verwant is en potentiële vrienden aanwijzen (we hebben de neiging om vrienden te kiezen die genetisch vergelijkbaar zijn met ons en een vergelijkbare lichaamsgeur hebben.

Uit één onderzoek bleek dat de meeste nieuwe moeders hun baby konden identificeren aan de hand van de geur nadat ze slechts tien minuten samen hadden doorgebracht, en pasgeborenen konden hun moeder ook herkennen.

Volwassen menselijke snuivers kunnen intussen paren van eeneiige tweelingen matchen op basis van hun lichaamsgeur, zelfs als de broers en zussen gescheiden wonen. In een onderzoek uit 2022 slaagden onderzoekers van het Weizmann Institute of Science erin te voorspellen welke vrijwilligers zich met elkaar zouden verbinden door simpelweg hun lichaamsgeur te vergelijken

De wetenschappers ontdekten dat mensen die op elkaar leken vaker van chatten genoten en meldden dat ze meteen een klik voelden. Dit sluit aan bij eerder onderzoek dat aantoont dat we onbewust vrienden kiezen die enkele van dezelfde genen delen.

Toch zijn het niet alleen blije gevoelens die via lichaamsgeur kunnen worden gecommuniceerd. Uit een onderzoek uit 2020 van Pause en collega's bleek dat de hersenen van vrouwen sterker reageerden als ze het zweet rook van mannen die een agressief competitief spel hadden gespeeld , vergeleken met de geuren van mannen die net genoten hadden van een rustig bouwspel.