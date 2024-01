Voedsel dat helpt tegen angst

Er zijn een aantal voedingsmiddelen die mogelijk kunnen helpen tegen angst. Deze voedingsmiddelen zijn rijk aan voedingsstoffen die een rol spelen bij de regulering van de stemming en het zenuwstelsel.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan tryptofaan

Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat het lichaam nodig heeft om serotonine aan te maken. Serotonine is een neurotransmitter die een rol speelt bij de stemming, slaap en eetlust.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan tryptofaan zijn onder andere:

Vlees, zoals kalkoen, kip en vis

Eieren

Zuivelproducten, zoals melk, yoghurt en kaas

Peulvruchten, zoals bonen, linzen en kikkererwten

Noten en zaden, zoals amandelen, walnoten en chiazaad

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium

Magnesium is een mineraal dat een rol speelt bij de werking van het zenuwstelsel. Een magnesiumtekort kan leiden tot angstgevoelens.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium zijn onder andere:

Groene bladgroenten, zoals spinazie, boerenkool en broccoli

Noten en zaden, zoals amandelen, walnoten en pompoenpitten

Volle granen, zoals havermout en volkorenbrood

Bananen

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega-3-vetzuren

Omega-3-vetzuren zijn essentiële vetzuren die een rol spelen bij de gezondheid van de hersenen. Een tekort aan omega-3-vetzuren kan leiden tot angstgevoelens.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega-3-vetzuren zijn onder andere:

Vette vis, zoals zalm, makreel en haring

Walnoten

Chiazaad

Andere voedingsmiddelen die mogelijk kunnen helpen tegen angst

Andere voedingsmiddelen die mogelijk kunnen helpen tegen angst zijn onder andere:

Probiotica, zoals gefermenteerde voedingsmiddelen zoals yoghurt, kefir en zuurkool

Antioxidanten, die schade aan de hersenen kunnen helpen voorkomen

Vitamine B6, die een rol speelt bij de synthese van neurotransmitters

Het is belangrijk om een gevarieerd dieet te volgen dat rijk is aan deze voedingsstoffen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat voeding niet de enige factor is die invloed heeft op angstgevoelens. Andere factoren, zoals stress, slaapgebrek en medicijnen, kunnen ook een rol spelen. Als je last hebt van angstgevoelens, is het belangrijk om met een arts of therapeut te praten om de beste behandeling te vinden.