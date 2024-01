Toch pil tegen alzheimer in de maak? ‘Eind dit jaar weten we of we mogen testen op mensen’

Een op de vijf mensen wordt ooit in zijn leven dement. En lange tijd leek het onmogelijk om dat te voorkomen. Maar nu zit er mogelijk toch schot in een oplossing. De Vlaamse toponderzoeker Bart De Strooper werkt aan een medicijn.

Hij was baas van het UK Dementia Research Institute, maar stopte daar vorig jaar mee om zich meer te kunnen richten op onderzoek. “Tachtig procent van de vooruitgang in mijn vakgebied is in de voorbije drie jaar gerealiseerd.”

De Strooper bij HLN: “We denken een pil te kunnen maken die het ontstaan van de ziekte van Alzheimer kan tegengaan, zoals statines die de cholesterol verlagen ook voorkomen dat je bloedvaten dichtslibben en dus het risico op een hartaanval verkleinen. Het middel hebben we al, de werkzaamheid is reeds in labproeven aangetoond. Met testen op muizen willen we nu nagaan of het daadwerkelijk aanslaat.”

Vervolgonderzoek op mensen

De behandeling zou bovendien betaalbaar zijn. “Dit zal geen kuur van 25.000 euro per jaar worden, het zal duizend keer minder kosten omdat we willen ingrijpen met een eenvoudige pil die een enzym toevoegt. We verwachten geen bijwerkingen, omdat we de gamma-secretase niet blokkeren.”

Er is nog een lange weg te gaan, maar de pil is veelbelovend. “We hebben alles in huis om dit concreet te maken. Tegen eind dit jaar zullen we weten of we na dit experiment de farmaceutische industrie kunnen aanspreken voor vervolgonderzoek op mensen. Dat zal nog eens 1,5 miljard euro kosten en extra tijd vergen. Maar het is de bedoeling om te komen tot een pil die voorgeschreven wordt vanaf de leeftijd van 40-45 jaar, als er nog geen hersenschade is. De ziekte van Alzheimer begint immers tien tot twintig jaar voor je de eerste symptomen ervaart. Bij mensen die genetisch meer risico lopen, kan plaquevorming nu al worden opgespoord via hersenscans. Over twee à drie jaar al zullen we risicopatiënten kunnen opsporen met een eenvoudige bloedtest.”