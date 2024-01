‘Roekeloos’ Chinees onderzoek test nieuwe corona-mutatie: “Alle muizen verrassend snel overleden”

Er is veel kritiek op Chinees onderzoek waarbij een nieuwe corona-mutatie getest is op 'gehumaniseerde' muizen. De genetisch gemodificeerde vorm van GX/2017, een neefje van Covid-19, zorgde ervoor dat alle geteste muizen binnen acht dagen stierven.

De wetenschappers hadden het muizen-dna aangepast, zodat de hersenen meer op menselijke hersenen leken. Daarna kregen de zoogdieren het GX_P2V-virus toegediend, dat binnen enkele dagen de hersenen, longen, botten, ogen en luchtpijpen aanviel. “Dit onderstreept het risico op het overslaan van GX_P2V naar mensen en biedt een uniek perspectief voor het begrijpen van hoe Covid-gerelateerde virussen cellen aanvallen”, aldus de Chinese onderzoekers.

Genetisch bioloog Francois Balloux van het University College London noemt het Chinese experiment 'totaal zinloos' en 'roekeloos.' “Ik weet niet wat er kan worden geleerd van het opzettelijk infecteren van vreemde gehumaniseerde muizen met een willekeurig virus.”

Er staat in de studie niks beschreven over de strenge veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij dit soort onderzoek. Balloux vreest daarom het ergste. Ook geeft hij aan dat er een grote kans is dat het Covid-19-virus juist door dit soort experimenten is ontstaan.

Balloux wordt gesteund door Stanford-professor Gennadi Glinsky. Hij schrijft op X: “Deze gekte moet zo snel mogelijk ophouden, voordat het te laat is.”