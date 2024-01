Stress: waarom het vrouwenhart harder moet werken dan het hart van mannen

De harten van mannen en vrouwen zijn behoorlijk verschillend. Een Hartspecialiste professor Eifert legt in de Suddeutsche uit waarom stress voor sommige mensen gevaarlijker is.

"Ten eerste zijn er anatomische verschillen: het hele lichaam van de vrouw is gemiddeld iets kleiner. Ook het hart met al zijn structuren, zoals de hartkleppen of de bloedvaten. Maar vrouwen hebben over het algemeen ook minder spieren in het lichaam dan mannen. Bij mannen is de spiermassa in het hele lichaam hoger door testosteron, is hun hartspier sterker en kan sterker samentrekken.

Het minder gespierde vrouwelijke hart kan bij elke slag minder bloed door het lichaam pompen. Om de bloedsomloop nog steeds optimaal te laten verlopen, slaat het tien slagen per minuut sneller dan het hart van een man. De natuur heeft ons vrouwen ook gemaakt om gevoelig te reageren op stress. We verwerken het anders dan mannen, vooral ons hart reageert er meer op. Dit betekent ook dat de hartslag en bloeddruk bij ons vrouwen sterk zijn gestegen. Wat belangrijk is, is dat ons hart met minder spieren hetzelfde moet presteren als een mannelijk hart, het in principe meer moet werken.

Er zijn concrete verschillen tussen mannen en vrouwen in de risicofactoren, de diagnostiek, de behandeling en het verloop. Alle vasculaire complicaties komen minder vaak voor bij vrouwen, maar als ze dat doen, is het ziekteverloop aanzienlijk slechter en is de mortaliteit veel hoger dan bij mannen. Als vrouwen een hartaanval krijgen, sterven ze vaker dan mannen. Een hartaanval is de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in westerse landen."