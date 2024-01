Volgens een artikel van National Institutes of Health (NIH), kan blootstelling aan koude temperaturen de hoeveelheid bruin vet in het lichaam verhogen, wat kan helpen bij het verbranden van calorieën. Bruin vet is een soort vetweefsel dat calorieën verbrandt om warmte te genereren en het lichaam warm te houden. Een studie uitgevoerd door NIH toonde aan dat mannen die gedurende een maand 's nachts werden blootgesteld aan koude temperaturen, een toename van 42% in het volume van bruin vet hadden en een toename van 10% in de metabolische activiteit van vet . Dit suggereert dat blootstelling aan koude temperaturen kan helpen bij het verbranden van calorieën en het verminderen van lichaamsvet.

Echter, een ander artikel van Sanford Burnham Prebys suggereert dat hoewel blootstelling aan lage temperaturen theoretisch gezien kan helpen bij het verbranden van calorieën, het in de praktijk niet zo effectief is. Mensen die in koude delen van de wereld wonen, hebben de neiging om in de winter juist aan te komen, omdat ze minder actief zijn. Om af te vallen door blootstelling aan koude, zou je de hele winter buiten moeten zijn of je thermostaat heel laag zetten. Dan word je misschien minder dik, maar de hele winter ongelukkig.