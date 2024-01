AI-doorbraak: ‘Model is even goed in meetkunde als winnaars van Wiskunde Olympiade’

Het AI-model AlphaGeometry is in staat om zeer moeilijke meetkundige problemen op te lossen, schrijft zijn maker Trieu Trinh van de New York University in een nieuwe studie, gepubliceerd in vakblad Nature.

Trinh werkte vier jaar aan AlphaGeometry, waarvan de laatste jaren bij DeepMind, de AI-ontwikkelingstak van Google. Eerder rolden AlphaGo en AlphaZero al uit de koker van DeepMind. Programma's die de strategie van de spellen Go en schaken tot in de puntjes verfijnen, en de menselijke wereldtop in de pan hakt.

Grote doorbraak

Wiskundige problemen zijn echter lastiger in een AI-model te vangen. Toch lukte het, legt Trinh uit aan de New York Times. "We maken geen stapsgewijze verbetering. We maken een grote sprong, een grote doorbraak in termen van resultaat."

AlphaGeometry is nu in staat om willekeurige meetkundige vragen van de Internationale Wiskunde Olympiade op te lossen. Uit 30 vragen lukte het om 25 correct te ontcijferen. Ter vergelijking: menselijke winnaars slagen erin om gemiddeld 25,9 vragen op te lossen. De zilveren en bronzen medailles gaan respectievelijk naar mensen die gemiddeld 22,9 en 19,3 goede antwoorden scoren.

Het team achter AlphaGeometry noemt het 'een opmerkelijke mijlpaal in geautomatiseerd redeneren op menselijk niveau'. Kanttekening is wel dat AlphaGeometry puur voor het oplossen van Olympiadevragen ontwikkeld is. Het AI-model is nog niet zo ver dat het alle wiskundigen kan vervangen.