De opkomst van immuuntherapie: werkt binnenkort tegen alle kankersoorten

Immuuntherapie is ongetwijfeld de belangrijkste doorbraak in de zoektocht naar een geneesmiddel tegen kanker van de afgelopen tien jaar. En nog altijd worden er grote stappen gezet.

De Nederlandse professor Christian Blank legt bij HLN uit hoe het werkt. "Immuuntherapie richt zich niet direct tegen kankercellen, maar activeert en stimuleert afweercellen in het lichaam om kankercellen aan te pakken”, zegt de onderzoeksleider in het Antoni van Leeuwenhoek. “Deze therapie heeft grote voordelen. De meeste patiënten zeggen dat zij immuuntherapie beter verdragen dan chemotherapie. En een belangrijk verschil met vroeger is dat aanvankelijk vooral uitbehandelde patiënten de immuuntherapie kregen. Nu wordt die ook in een vroeg stadium ingezet tegen kanker. Meestal nog voor een operatie.”

Interessante ontdekking is dat stress de behandeling tegenwerkt. "Van de 88 patiënten gaven 28 aan dat ze buitengewoon veel stress ervoeren voorafgaand aan de behandeling. Zij reageerden ook minder goed op de therapie. De ziekte kwam in de twee jaar daarna vaker terug dan bij de andere patiënten. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welke rol stress hierin precies speelt. Onze bevindingen sluiten in elk geval aan bij een internationale studie die aantoont dat patiënten met een melanoom die voor hun hart bètablokkers gebruiken beter reageren op immuuntherapie. Bètablokkers remmen stress. Dat is prachtig nieuws, want het zijn bestaande, goedkope middelen.”

De onderzoeker weet ook dat er nog veel te doen is. “Ja, er moeten nog veel vragen worden beantwoord, maar we moeten niet vergeten dat we in de laatste tien à vijftien jaar met immuuntherapie al heel veel hebben bereikt. Bij melanoom hebben we de enorme winst ervan inmiddels kunnen aantonen. Ik denk dat we de komende tijd grote vooruitgang zullen zien. Nu werkt immunotherapie niet bij alle vormen van kanker, maar dat zal naar mijn overtuiging over tien, twintig jaar wel zo zijn. Er zullen nieuwe gemanipuleerde cellen worden ontwikkeld die de strijd met alle kankers aankunnen. Dat is iets om trots op te zijn”, aldus Blank.