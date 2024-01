60 exoplaneten ontdekt waar mogelijk leven kan bestaan

Astronomen zijn naarstig op zoek naar planeten buiten ons zonnestelsel, zogenoemde exoplaneten, waar leven mogelijk is. Ze hebben nu zestig nieuwe exemplaren ontdekt met behulp van TESS.

TESS staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), een enorme ruimtetelescoop van NASA. De wetenschappers van de universiteit van Warwick hebben zestig nieuwe levensvatbare exoplaneten ontdekt, die dus om een andere ster draaien dan onze zon.

De planeten zijn allemaal groter dan de Aarde en staan zo ver van hun ster dat de temperatuur geschikt is om leven mogelijk te maken. Maar voor leven is natuurlijk veel meer nodig dan de juiste temperatuur en er is nog veel onbekend over de planeten. “Sommigen kunnen rotsachtig zijn, anderen gasvormig. Het is vrij zeldzaam dat bewoonbare planeten worden ontdekt. Je hebt een heel specifiek aantal voorwaarden nodig voor een planeet om bewoonbaar te zijn en er is verder onderzoek nodig om dit te bevestigen”, aldus hoofdonderzoeker Faith Hawthorn van de Warwick universiteit in Amerikaanse media.

TESS wordt al sinds 2018 gebruikt om de hemel af te speuren naar exoplaneten. Dat gebeurt door te zoeken naar veranderingen in de helderheid van sterren, waardoor er een wijziging in de data optreedt, die er op kan duiden dat een nog onbekende planeet korte tijd het licht van zijn ster blokkeert. “Er is nog veel ruimte voor verder onderzoek naar deze exoplaneten om meer te weten te komen over hun exacte omlooptijden, of ze manen hebben of niet en waar ze precies van gemaakt zijn”, besluit Hawthorn.