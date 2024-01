Chinese start-up ontwikkelt nucleaire batterij die vijftig jaar meegaat en nooit opgeladen hoeft te worden

Het Chinese bedrijf Betavolt is er naar eigen zeggen in geslaagd om een kleine nucleaire batterij te bouwen die vijftig jaar lang elektriciteit opwekt, zonder onderhoud of oplaadmomenten. De start-up spreekt over smartphones die nooit hoeven worden opgeladen en drones die altijd kunnen blijven vliegen.

Miniatuurversie

De techniek achter deze atoomenergiebatterijen is niet nieuw, maar ze zijn tot nu toe enorm groot en duur. Betavolt heeft een miniatuurversie gebouwd door 63 kern-isotopen in een module kleiner dan een munt te plaatsen, en zit volop in de testfase. Door het uiteenvallen van de nucleaire isotopen wordt elektrische energie opgewekt, schrijft de Britse krant The Independent.

De mogelijkheden zijn eindeloos

“De thermonucleaire accu's kunnen voldoen aan de behoefte naar langdurige stroomvoorziening in bijvoorbeeld de lucht- en ruimtevaart, AI-apparatuur, medische apparatuur, microprocessors, geavanceerde sensoren en microrobots”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Elektrische auto's

De accu's functioneren bij temperaturen tussen -60 en 120 graden Celsius. Wanneer ze in serie worden geschakeld, zijn ze in de toekomst mogelijk ook geschikt om elektrische auto's aan te drijven.

Testfase

De nucleaire testbatterij levert slechts een bescheiden 100 microwatt aan vermogen en een spanning van 3 volt. Het plan is om over een jaar een 1 watt batterij te produceren. Er is geen sprake van externe straling, dus ze zouden ook in pacemakers en kunstharten gebruikt kunnen worden, volgens Betavolt.

Milieuvriendelijk?

En wat als de accu in brand vliegt? Door het gelaagde ontwerp zou de accu niet kunnen exploderen of in brand vliegen. Het bedrijf gaat echter niet in op de vraag wat er gebeurt als ze door een andere oorzaak verbranden. Ze houden het erop dat de atoomenergiebatterijen milieuvriendelijk zijn. “Na een zogeheten vervalperiode veranderen de 63 isotopen in een stabiele isotoop van koper, die niet-radioactief is en daardoor geen enkele bedreiging of vervuiling voor het milieu vormt”, is de uitleg.