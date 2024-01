Mars-helikopter na 72 vluchten ‘uitgevlogen’: “Ingenuity was daverend succes”

De NASA-helikopter Ingenuity kwam drie jaar geleden samen met Mars-rover Perseverence op de rode planeet aan. De missie van het luchtvaartuig was om vijf testvluchten te doen in dertig dagen, maar het werden er liefst 72.

Bij zijn laatste landing heeft Ingenuity volgens de ruimtevaartorganisatie schade opgelopen aan een of meer rotorbladen, waardoor vliegen niet meer mogelijk is. De NASA benadrukt dat de missie een daverend succes was en dat de verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen.

"De historische reis van Ingenuity is tot een einde gekomen", vertelt NASA-woordvoerder Bill Nelson. "Door missies als deze maakt NASA de weg vrij voor toekomstige vluchten in ons zonnestelsel en voor slimmere, veiligere menselijke verkenningen naar Mars en daarbuiten."

Het einde van de Ingenuity komt op het ideale moment, schrijft de BBC. De Perseverance gaat komende tijd een aantal lange, snelle ritten ondernemen in de Jezero-krater. De verwachting was al dat Ingenuity de Mars-rover waarschijnlijk niet bij zou kunnen houden.