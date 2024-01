De oorzaak van depressie is soms niet wat u denkt

Depressie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder genetische, biologische, omgevings- en psychologische factoren. Echter, recent onderzoek suggereert dat er ook andere, minder voor de hand liggende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressie. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde 'klimaatdepressie', een term die wordt gebruikt om de psychologische impact van klimaatverandering te beschrijven.

In een artikel wordt het verhaal van Hannah Ritchie, een datawetenschapper, gedeeld. Ritchie ervoer gevoelens van depressie als gevolg van haar bezorgdheid over klimaatverandering. Deze gevoelens werden versterkt door de negatieve berichtgeving over het klimaat in de media en de informatie die ze ontving tijdens haar studie aardwetenschappen. Ze voelde zich overweldigd door de omvang van de problemen en zag niet hoe de mensheid deze ooit zou kunnen oplossen. Dit leidde tot een gevoel van verlamming en hopeloosheid[1].

Ritchie's ervaringen zijn niet uniek. In een wereldwijd onderzoek onder 16- tot 25-jarigen gelooft 56% dat 'de mensheid gedoemd is'. Driekwart van de ondervraagden noemt de toekomst 'angstaanjagend' en 39% 'aarzelt om kinderen te nemen'[1].

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt, het niet noodzakelijkerwijs betekent dat de mensheid uitsterft. Ritchie stelt dat klimaatverandering een catastrofale bedreiging is die honderden miljoenen levens kan raken, maar het is geen existentiële bedreiging die ons als soort zal uitroeien[1].

Het is ook belangrijk om te erkennen dat er vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld, de prijs van schone energie is aanzienlijk gedaald, waardoor het nu vaak goedkoper is dan vervuilende alternatieven. Dit is een cruciale ontwikkeling die laat zien dat we een weg uit deze crisis kunnen vinden[1].

In conclusie, hoewel traditioneel erkende factoren zoals genetica en omgeving een rol spelen bij het ontstaan van depressie, kunnen ook andere factoren zoals klimaatverandering bijdragen aan het ontstaan van depressieve gevoelens. Het is belangrijk om deze factoren te erkennen en aan te pakken om de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren.