Wetenschappers bezorgd om nieuwe onontdekte bijwerkingen van Ozempic

Ozempic wordt al veel gebruikt om af te vallen en de verwachting is dat het gebruik zal exploderen als het diabetesmedicijn straks voldoende beschikbaar is. Alleen er zijn wel bijwerkingen en daar wordt nu meer en meer over bekend.

Ozempic bevat de werkzame stof semaglutide. Dit bootst de werking na van GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) dat van nature in de darmen voorkomt. Het verbetert de aanmaak van insuline, waardoor het effectief is voor diabetespatiënten. Liraglutide en tirzepatide zijn vergelijkbare stoffen met dezelfde werking.

Deze stoffen werken ook tegen overgewicht, omdat ze het hongergevoel onderdrukken en het gevoel van verzadiging juist langer vasthouden. Er zijn al bijwerkingen geconstateerd, zoals misselijkheid, diarree, overgeven en constipatie. In zeldzame gevallen kunnen er ook galstenen ontstaan, spijsverteringsstoornissen of alvleesklierontstekingen.

Maar nu hebben onderzoekers nog iets ontdekt: medicijnen met stoffen zoals semaglutide kunnen ook psychische problemen veroorzaken. Het gaat met name om depressieve gevoelens, angsten en heel soms zelfmoordgedachten.

"Hoewel deze psychische bijwerkingen slechts 1,2 procent uitmaken van het totale aantal meldingen in verband met semaglutide, liraglutide en tirzepatide, had het bij twintig patiënten een fatale of levensbedreigende afloop”, schrijven de wetenschappers.