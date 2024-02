Wat experts hebben ontdekt over de REM-slaap

REM-slaap, of Rapid Eye Movement-slaap, is een cruciale fase in de slaapcyclus die zich kenmerkt door snelle oogbewegingen, levendige dromen, en een verhoogde hersenactiviteit die dicht bij het niveau van wakker zijn ligt. Deze fase wordt ook wel paradoxale slaap of actieve slaap genoemd vanwege de actieve hersenfunctie terwijl het lichaam grotendeels inactief blijft, met uitzondering van de oogbewegingen en ademhaling. REM-slaap speelt een essentiële rol in emotionele gezondheid, hersenfunctie en mogelijk zelfs levensduur.

De Slaapcyclus en REM-slaap

De slaapcyclus bestaat uit vier stadia: drie stadia van non-REM-slaap gevolgd door REM-slaap. Deze cyclus herhaalt zich meerdere keren gedurende de nacht, waarbij elke cyclus ongeveer 90 tot 110 minuten duurt. REM-slaap vindt plaats na de drie stadia van non-REM-slaap en kenmerkt zich door een toename van hartslag, ademhaling en hersenactiviteit. Tijdens REM-slaap worden de spieren van de armen en benen verlamd, wat voorkomt dat men dromen fysiek uitvoert.

Voordelen van REM-slaap

REM-slaap is cruciaal voor verschillende mentale processen, waaronder emotionele verwerking, geheugenconsolidatie en creativiteit. Het helpt bij het verwerken van emotionele ervaringen door de emotionele lading van herinneringen te verminderen, wat bijdraagt aan emotioneel welzijn. Bovendien versterkt REM-slaap de neurale verbindingen die zijn gevormd door de ervaringen van de vorige dag en integreert deze in bestaande netwerken, wat leidt tot beter leren en probleemoplossend vermogen. Ook wordt de meerderheid van levendige dromen ervaren tijdens REM-slaap, wat mogelijk helpt bij het verwerken van pijnlijke ervaringen.

Gevolgen van Onvoldoende REM-slaap

Een tekort aan REM-slaap kan leiden tot problemen met leren, emotionele verwerking en probleemoplossing. Bovendien is een verstoorde REM-slaap gekoppeld aan cognitieve en mentale gezondheidsproblemen, zoals trager denken en depressie. Te weinig REM-slaap, gefragmenteerde REM-slaap en REM-slaapgedragsstoornis zijn geassocieerd met neurologische aandoeningen, variërend van milde vergeetachtigheid tot dementie en de ziekte van Parkinson. Een studie uit 2020 vond dat elke 5 procent afname in REM-slaap gekoppeld was aan een 13 procent hoger risico op overlijden door alle oorzaken over de volgende twee decennia.

Hoe REM-slaap te Verbeteren

Hoewel sommige onderzoeken suggereren dat mensen in de winter iets meer REM-slaap kunnen krijgen, is het een moderne mythe dat men een specifiek slaapstadium kan targeten voor verbetering. De sleutel tot gezonde REM-slaap is het focussen op gezonde slaap in het algemeen. Dit omvat het handhaven van een consistent slaapschema, het vermijden van alcohol en stimulerende middelen zoals cafeïne en nicotine, en het creëren van een slaapvriendelijke omgeving. Bepaalde gedragingen kunnen specifiek de REM-slaap beïnvloeden, zoals het inkorten van de slaap door laat naar bed te gaan en het gebruik van een wekker, wat kan leiden tot chronisch tekort aan REM-slaap.