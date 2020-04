Honden houden helemaal niet van knuffelen

Veel hondenbezitters denken dat hun hond wil wat zij zelf willen: geknuffeld worden. Maar honden zijn niet als mensen. Honden zijn honden. En honden zijn cursorial animals. Als het iets overkomt is hun eerste verdedigingslinie niet bijten, maar hollen. Dus je armen rond de nek van je hond slaan bezorgt heen allereerst stress: hij kan niet weg.

Let eens op Fikkie als je hem knuffelt. Vermoedelijk hangen zijn oren, is er oogwit zichtbaar en vermijdt hij oogcontact. Fikkie is namelijk niet blij, Fikkie is gestrest.