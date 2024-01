Dit is waarom je echt elke dag een handje noten moet eten

Al langer raadt het Voedingscentrum aan om elke dag een handje noten te eten, maar nu wordt er steeds meer bekend over de vele voordelen ervan. Zo helpen noten ook tegen cognitieve achteruitgang bij ouderen. Vooral pindanoten, die botanisch gezien peulvruchten zijn, blijken gezond.

Wetenschappers onderzochten 4.800 Chinezen van 55 jaar en ouder. Ruim 17 procent van hen at regelmatig noten. Volgens de wetenschappers verbeterde een handje noten per dag de cognitieve processen met wel 60 procent. Meer in het bijzonder zouden noten je geheugen verbeteren en goed zijn voor je redeneervermogen.

“Noten zijn rijk aan gezonde vetten, proteïne, ijzer en voedingsmiddelen die de slechte cholesterol verlagen en de cognitieve gezondheid stimuleren”, reageert hoofdonderzoeker Ming Li. “Een miraculeuze oplossing voor cognitieve achteruitgang hebben we niet gevonden. Maar dit toont wel aan dat wat je eet, grote gevolgen heeft voor je mentale gezondheid.”

Er wordt al langer gesteld dat pindanoten ontstekingsremmend werken en veel antioxidanten bevatten. Die combinatie zou de cognitieve achteruitgang tegengaan.