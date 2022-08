Japanners moeten meer alcohol drinken: overheid organiseert wedstrijd

Japanners drinken steeds minder alcohol. Erg gezond voor het volk zelf, maar niet voor de schatkist. Daarom organiseert de Japanse overheid nu een wedstrijd om alcoholgebruik te stimuleren.

Sake Viva! heet de campagne, uitgevoerd door de nationale Belastingdienst (NTA). Daarin worden 20- tot 39-jarigen opgeroepen om met voorstellen te komen om mensen weer aan de drank te krijgen. De competitie vraagt om met nieuwe producten en ontwerpen te komen, alsmede manieren te bedenken om thuis drinken te promoten.

Tijdens de coronapandemie zijn veel Japanners overgestapt op een gezondere leefstijl met minder alcohol. Ook onder jongeren wordt het steeds minder gebruikelijk om veel te drinken. Volgens de NTA is de alcoholconsumptie afgenomen van 100 liter per persoon per jaar in 1995 naar 75 liter in 2020.

Minder bier

Alcoholaccijnzen waren in 1980 nog goed voor 5 procent van de totale belastinginkomsten van Japan, nu is dat nog maar 1,7 procent. In 2020 daalden de opbrengsten van alcoholaccijnzen zo hard, dat was in 31 jaar niet voorgekomen, schrijft de Japan Times. Er werd maar liefst 20 procent minder bier gedronken dan in het jaar ervoor.

"Door de coronacrisis is thuiswerken veel normaler geworden. Veel mensen zijn zich toen gaan afvragen of ze wel door moesten gaan met het drinken met collega's om de communicatie te verdiepen", vertelt een belastingambtenaar aan de Engelstalige krant. "Als het 'nieuwe normaal' blijvend is, dan is dat een extra tegenwind voor de belastingopbrengsten uit alcohol."