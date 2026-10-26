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Braziliaanse beurs koerst af op fors verlies na overwinning Lula

Economie
door anp
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SÃO PAULO (ANP/BLOOMBERG) - Beleggers op de Braziliaanse beurs maken zich op voor zware koersverliezen na de verrassende overwinning van de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva in de presidentsverkiezingen. Lula versloeg zondag de radicaalrechtse senator Flávio Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aan wie veel beleggers de voorkeur gaven.
De zittende president Lula begint daarmee aan zijn vierde ambtstermijn. De 80-jarige Lula, voormalig metaalarbeider en vakbondsleider, was eerder president van 2003 tot 2011. In 2022 versloeg hij Jair Bolsonaro en keerde hij terug aan de macht.
De eerste reacties op de financiële markten op de verkiezingswinst van Lula zijn duidelijk negatief. De beurs in São Paulo opent pas om 14.00 uur Nederlandse tijd, maar een in Tokio verhandelde indextracker (ETF) die Braziliaanse aandelen volgt, kelderde 16 procent. Dat is de grootste koersdaling sinds 2020. Ook de Braziliaanse real staat flink onder druk.
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