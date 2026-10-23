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Brits winkelconcern Frasers claimt controle over merk Hugo Boss

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group zegt dat het de controle over het Duitse modemerk Hugo Boss heeft overgenomen. Het concern meldt vrijdag in een verklaring zijn belang in het merk te hebben uitgebreid naar 50,08 procent, na een nieuwe aankoop van aandelen Hugo Boss.
De stap zal Hugo Boss veranderen in een dochteronderneming van het retailimperium van de Britse miljardair Mike Ashley. Na de laatste transactie worden de resultaten van Boss naar verwachting geconsolideerd in die van Frasers. Dat laatste bedrijf wordt geleid door Michael Murray, de schoonzoon van Ashley.
Frasers is onder meer eigenaar van de warenhuisketens Flannels en House of Fraser en de grote sportwinkelketen Sports Direct. Het concern breidde de afgelopen maanden zijn belang in Hugo Boss uit en bleef streven naar een controlerende positie, nadat een eerste overnamebod mislukte. In juni bood Frasers 38 euro per aandeel in contanten, maar het bod kon niet rekenen op een meerderheid.
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