Europese gasprijs op hoogste niveau sinds 2022

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is dinsdag voor het eerst sinds 2022 boven de 90 euro per megawattuur uitgekomen. Energieprijzen zijn opgelopen sinds het begin van Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en tegenacties van dat land in het Midden-Oosten.

Termijncontracten voor aardgas op de Nederlandse gasbeurs, waarop veel andere gasprijzen in Europa worden gebaseerd, waren sinds december 2022 niet zo duur. In dat jaar beleefde Europa een energiecrisis doordat Rusland na de grootschalige inval in Oekraïne de gastoevoer naar veel landen in de EU had afgeknepen.

De huidige prijzen liggen nog niet op het recordniveau van vier jaar geleden, maar dreigen wel de financiën van huishoudens en ondernemers onder druk te zetten. Tegelijkertijd zijn Europese gasopslagen voor ongeveer 75 procent gevuld. Volgens persbureau Bloomberg is dat het laagste niveau aan het begin van het winterseizoen sinds 2009.