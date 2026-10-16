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Frankrijk en Duitsland akkoord over plannen auto-industrie

Economie
door anp
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BERLIJN/PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk en Duitsland zijn definitief akkoord over gezamenlijke voorstellen om de Europese auto-industrie te verbeteren. De regels voor het terugdringen van de CO2-uitstoot worden versoepeld en productie binnen Europa wordt meer ondersteund. Aan de deal, die donderdag al in mediaberichtgeving werd aangekondigd, is maanden gewerkt.
Het is de bedoeling dat het akkoord leidend is voor nieuw beleid van de Europese Commissie. Als dat er is, moeten de lidstaten en het Europees Parlement nog akkoord gaan. Dit is een stuk waarschijnlijker, nu grootmachten Frankrijk en Duitsland op één lijn zitten.
Parijs en Berlijn waren het lang oneens over de Europese koers voor de kwakkelende auto-industrie. Duitsland krijgt nu zijn zin met minder strenge CO2-doelen, Frankrijk met het voorbehouden van overheidsopdrachten onder het "made in Europe"-systeem aan EU-landen, met uitzonderingen voor onder meer Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Dat systeem moet subsidies en openbare aanbestedingen koppelen aan productie op Europees grondgebied.
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