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Duizenden studenten demonstreren in Italië tegen regering Meloni

Samenleving
door anp
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ROME (ANP) - Duizenden Italiaanse studenten demonstreren vrijdag tegen de regering van premier Giorgia Meloni. Ze keren zich onder meer tegen hervormingen in het onderwijs en defensie-uitgaven.
Volgens de organisatie namen in Rome 20.000 scholieren deel aan een mars naar het ministerie van Onderwijs, meldt persbureau ANSA. Ze riepen leuzen als 'geld voor scholen, niet voor oorlog' en 'meer klaslokalen, geen bommen meer'. Bij aankomst bij het gebouw gooiden sommigen vuurwerk.
Ook in andere steden gingen duizenden mensen de straat op. Bij het regionale kantoor voor onderwijs in Turijn gooiden demonstranten eieren naar de politie. In Pisa bezetten tientallen studenten de trappen van een onderwijsinstelling, waardoor de opening van het academische jaar moest worden uitgesteld. In Venetië gooiden enkele betogers ballonnen met rode verf tegen een overheidsgebouw.
De demonstraties volgen op wekenlange onderwijsprotesten in onder meer Frankrijk.
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