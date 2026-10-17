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IMF-leden: neem veerkracht van de economie niet voor lief

Economie
door anp
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BANGKOK (ANP) - Lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwen dat de veerkracht van de wereldeconomie niet voor lief moet worden genomen. Dat staat in een verklaring na afloop van de bijeenkomst in Bangkok.
"De wereldeconomie heeft de jongste in een reeks van schokken beter doorstaan dan verwacht", staat in de verklaring van het International Monetary and Financial Committee, het belangrijkste overlegorgaan van het fonds dat bij de jaarvergadering bijeenkomt. "Maar de buffers zijn aangetast en veerkracht is niet vanzelfsprekend."
Eerder deze week verhoogde het IMF al de verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie en die van Nederland. IMF-hoofdeconoom Silvana Tenreyro zei dat de wereldeconomie veerkracht liet zien na de grote verstoring van de energiemarkten door de uitbraak van de Iranoorlog begin dit jaar.
"Oorlogen en conflicten eisen nog steeds een zware humanitaire tol, met hoge economische kosten en aanzienlijke negatieve neveneffecten."
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