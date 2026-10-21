Moskou: eerste tanker Russische diesel vertrekt donderdag naar VS

MOSKOU (ANP/AFP) - De eerste tanker met Russische diesel vertrekt donderdag naar de Verenigde Staten, heeft de Russische vicepremier Alexander Novak gezegd. Het gaat om de eerste levering in het kader van een dieseldeal tussen de VS en Rusland.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder deze maand aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldwijde markt. Trump sprak van een zeer succesvol gesprek met de Russische president Vladimir Poetin en zei dat de leveringen zullen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor boeren en truckers. Diesel speelt wereldwijd een cruciale rol in de economie, omdat het de brandstof is voor een groot deel van het goederenvervoer, de landbouw, de bouw en de industrie.

Novak zei woensdag dat het schip 40.000 ton brandstof vervoert. Hij maakte niet bekend vanuit welke haven de lading vertrekt. "Er zullen uiteraard meer leveringen volgen", aldus de vicepremier tegen media in Rusland.