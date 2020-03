Belgische arts: “Relatief veel jonge mensen in ziekenhuis. Longfoto’s zien er angstaanjagend uit”

Ouderen en kwetsbaren blijven de grootste risicogroep, maar een Belgische arts waarschuwt dat relatief veel jonge mensen met heel ernstige klachten in het ziekenhuis terechtkomen. “De beelden van hun longen zien er angstaanjagend uit.”

Ignace Demeyer, spoedarts van het OLV-ziekenhuis in Aalst vertelt in het Vlaamse actualiteitenprogramma Terzake: “We zien mensen met een blanco medische voorgeschiedenis die zeer zwaar ziek zijn. Tot nu toe zien we zeer weinig oudere mensen. We hebben nu vooral mensen tussen de 30 en 50 jaar die binnenkomen.”

Demeyer zegt dat de klachten erg op elkaar lijken: “Ze zijn een week ziek geweest, grieperig thuis gebleven. De griepaanval is voorbij, denken ze. Twee dagen voelen ze zich prima. En dan komen ze zich aanmelden met klachten van een droge kuchhoest en kortademigheid.”

De arts vervolgt: “Ze komen gewoon binnengewandeld, maar ze zijn wel vreselijk aangetast door het virus. De beelden die we genomen hebben, zijn ronduit angstaanjagend. In die longblaasjes zit 80 tot 90 procent ontstekingsvocht en dat koekt samen tot een soort van massa die een litteken aan het vormen is.”

Demeyer toont longfoto’s van mensen die op dit moment in zijn ziekenhuis liggen. “Die mensen kunnen nog genezen, maar dit is wel levensbedreigend. Het gaat om mensen die niet roken, ze lijden niet aan suikerziekte of hartfalen, het zijn sportieve, jonge mensen.”

Bekijk hier het hele gesprek: