‘Dion Graus liet zijn vrouw seks hebben met zijn bewakers’

De Rijksrecherche „beoordeelt” nieuwe beeld- en geluidsopnamen en documenten die informatie bevatten dat Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) zijn toenmalige vrouw gedurende meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers.

Het materiaal is kort geleden overhandigd door zijn ex-vrouw. Het parket Den Haag bevestigt tegenover NRC „aanvullend materiaal” te hebben ontvangen van de ex-partner van „een Kamerlid”. NRC heeft de opnamen en documenten ingezien.

Eerder deed de ex-partner van Graus al aangifte. Later trok ze die in.

NRC: Uit de nieuwe informatie blijkt dat het PVV-Kamerlid afgelopen jaren seks organiseerde tussen zijn beveiligers en zijn toenmalige vrouw, die fractiemedewerkster is van de PVV. De mannen stuurden geen factuur als ze hem begeleidden bij trips door het land. Wel hadden ze seks met Graus’ vrouw, aangemoedigd door het Kamerlid, zo is te horen op ingeleverde audiofragmenten. Het gebeurde in hotels en sauna’s – gehuurd door Graus – en volgens de informatie die de Rijksrecherche heeft ontvangen ook in een PVV-kantoor in de Tweede Kamer.