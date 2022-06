Poetin: het Westen zal ons gas nog jaren nodig hebben

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat het nog jaren zal duren voordat het Westen kan stoppen met het gebruik van Russische olie en gas, meldde het Russische persbureau Interfax.

"Ze zeggen dat ze onze energiebronnen willen boycotten - dit is onwaarschijnlijk in de komende jaren", zegt Poetin.

De opmerkingen van Poetin stroken met de voorspelling dat de de olie- en gasinkomsten van Rusland dit jaar naar recordhoogte stijgen. De olieprijzen zijn dit jaar met ongeveer 50% gestegen. "Waar leidt dit in het uiterste geval toe, zoals het nu is? Het olievolume op de wereldmarkt neemt af, de prijzen stijgen - dat is alles. De inkomens van oliebedrijven stijgen. Iedereen ziet dit, iedereen begrijpt dit", voegde Poetin eraan toe.

De stijging van de energieprijzen zou de verkoop van Russische olie en gas dit jaar tot 285 miljard dollar kunnen brengen – 20% hoger dan de ontvangsten van 235,6 miljard dollar in 2021, volgens een rapport van Bloomberg Economics eerder deze maand.