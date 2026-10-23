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Aantal gewonden door schietpartij nabij Parijs gestegen

Samenleving
door anp
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TRAPPES (ANP/RTR) - Het aantal gewonden door de dodelijke schietpartij eerder op vrijdag in de Parijse voorsteden Trappes en La Verrière is gestegen naar vijf. Drie mensen verkeren in kritieke toestand. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez tegen BFMTV. Eerder werd nog gesproken over vier zwaargewonden. Eén persoon kwam om het leven. Een verdachte kon worden gearresteerd.
Hoewel het motief van de man die vanuit zijn voertuig schoot op voorbijgangers nog onduidelijk is, spreekt Nuñez van een "duidelijk terroristische misdaad", mogelijk racistisch gemotiveerd. Eerder meldde de burgemeester van La Verrière dat de verdachte nabij Parijs woonde en naar verluidt in elk geval op twee mensen van (Noord-)Afrikaanse herkomst zou hebben geschoten. De zaak wordt onderzocht door de antiterreurafdeling van het Franse OM, PNAT.
BFMTV meldt op basis van anonieme bronnen dat de woning van de man voorzien was van boobytraps, zo zou zijn gebleken tijdens een huiszoeking.
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