Bomen op spoor rond Haarlem, ook elders stormschade gemeld

DEN HAAG (ANP) - Door een boom op het spoor rijden er zondagavond geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Ook tussen Haarlem en Amsterdam Centraal is het treinverkeer verstoord omdat er een boom op het spoor ligt: op dat traject rijden minder sprinters. De hinder houdt in beide gevallen naar verwachting tot ongeveer 23.15 uur aan, is te zien in de reisplanner van de NS.

Ook elders in het land wordt schade gemeld als gevolg van storm Boelo. Zo kwam een dikke tak terecht op de toerit naar de A7 bij het Groningse Boerakker. De brandweer van het Groningse Marum meldt op Facebook dat de tak in stukken moest worden gezaagd en in de berm is gelegd, waarna het verkeer weer normaal kon doorrijden.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden meldde op X dat op de N484 in Schoonrewoerd zondagochtend een grote boom is omgewaaid, net toen er een auto reed. "Gelukkig niemand gewond, maar de auto is total loss", aldus de burgemeester van de Utrechtse gemeente.