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Duizenden insulinepennen gestolen van groothandel

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Vorige week zijn er duizenden insulinepennen gestolen van een Nederlandse groothandel, bevestigt een woordvoerder van Novo Nordisk na berichtgeving van het Financieele Dagblad. De maker van de pennen waarschuwt dat ze kunnen worden doorverkocht aan mensen die ze gebruiken tegen overgewicht. Dat kan volgens Novo Nordisk ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
De woordvoerder zegt ook dat er een kleine hoeveelheid afvalmiddelen is buitgemaakt. Welk middel dit is, zegt hij niet. "Wij waarschuwen vooral voor de gezondheidsrisico's van het diabetesmiddel. Het innemen van de afvalmiddelen die gestolen zijn, is niet gevaarlijk."
De gestolen insulinepennen zijn uitsluitend bedoeld om mensen met diabetes type 2 te behandelen. Het farmaceutische bedrijf roept mensen op het medicijn alleen te gebruiken op doktersrecept. "Medicijnen moeten onder geen enkele omstandigheid worden gekocht of verhandeld via illegale kanalen, waaronder sociale media, online marktplaatsen, sportscholen of informele netwerken."
De politie doet onderzoek naar de diefstal.
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