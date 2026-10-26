Eurocross waarschuwt voor de risico's van scooterrijden op reis

LEIDEN (ANP) - De alarmcentrale Eurocross waarschuwt voor de risico's van rijden op een scooter in het buitenland. Dit jaar kreeg de centrale al 247 meldingen van Nederlanders die betrokken waren bij een scooterongeluk op reis. Dat is meer dan in heel 2025 werden gemeld.

De meeste ongelukken gebeurden dit jaar in Thailand en Indonesië, samen zo'n 40 procent van het totaal. Het komt vaker voor dat reizigers huurscooters in Azië onderschatten, meldt de alarmcentrale. "Veel verhuurscooters hebben daar een aanzienlijk groter vermogen dan de scooters die Nederlanders gewend zijn."

Ook in Griekenland, Spanje en op de Filipijnen waren vaak Nederlanders betrokken bij een scooterongeluk. De combinatie van onervaren bestuurders, zware motoren en een onbekende verkeerssituatie leidt volgens Eurocross vaker tot een ongeluk.

Ongelukken

Vorig jaar werden er in het hele jaar 241 scooterongelukken op reis geregistreerd. Daarvan waren er 48 meldingen in de maanden oktober tot en met december, laat een woordvoerder van Eurocross weten.

Daarom doet de organisatie nu een oproep aan mensen die dit jaar op vakantie gaan: wees je bewust van de risico's van scooterrijden in het buitenland.

Zorg is op een vakantiebestemming niet altijd goed beschikbaar. Bovendien kunnen de kosten van een ongeluk met een gehuurde scooter oplopen tot in de tienduizenden euro's, laat de centrale weten.