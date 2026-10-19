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Extra maatregelen in aanloop naar Israëlische verkiezingen

Samenleving
door anp
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TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische topmilitair, Eyal Zamir, komt met extra maatregelen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende week. Zo is het verlof van militairen ingetrokken en mogen zij vanaf donderdag hun eenheid niet meer verlaten. Ook worden er extra troepen ingezet op de bezette Westelijke Jordaanoever.
Volgens de Israëlische krijgsmacht (IDF) is het om te waarborgen dat de verkiezingen volgens planning en onder veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. Zamir benadrukte in een bespreking met hoge officieren dat het leger zich in "hoogste staat van paraatheid" bevindt, meldt Times of Israel.
De Israëlische zender N12 schrijft dat er wordt gevreesd voor aanvallen die zouden kunnen worden gebruikt om de verkiezingen te beïnvloeden. Ook is er een toename in het aantal aanvallen door Israëlische kolonisten op de Westoever.
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