ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse onlusten breiden zich verder uit

Samenleving
door anp
anp171026101 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/AFP) - De onlusten bij de Franse protesten breiden zich steeds verder uit. Er worden inmiddels ook gewelddadige confrontaties met de politie gemeld in Nice, Lille en Straatsburg, terwijl het aantal plekken waar het uit de hand loopt in Parijs, Marseille en Lyon eveneens toeneemt. Dat blijkt uit berichtgeving op Franse nieuwsblogs en berichtendienst X.
In Marseille worden verschillende winkels aangevallen en zou er ook zijn geplunderd, schrijven diverse Franse media. Datzelfde geldt voor Lyon. De lokale nieuwssite Actu17 meldt dat daar een winkel van luxemerk Hugo Boss is geplunderd en in brand gestoken.
In Nice begon de manifestatie gemoedelijk, maar ook daar hebben politie-eenheden nu moeten ingrijpen, aldus Nice Matin. Journalisten van BFMTV zagen hoe demonstranten de deuren van het stadhuis van Lille in Noord-Frankrijk forceerden en daarna zijn binnengedrongen.
Fransen protesteren al weken tegen bezuinigingen en sociale ongelijkheid. Ook vorige week leidde dat tot onlusten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 486218457

Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

177301528 m normal none

Dit zijn de 'stille' kankers, zonder symptomen (en hoe je kanker tijdig ontdekt)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

Loading