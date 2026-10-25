Harde wind zorgt op verschillende plekken voor overlast

DEN HAAG (ANP) - Op verschillende plekken heeft de harde wind in de nacht van zaterdag op zondag gezorgd voor overlast en schade. Het KNMI waarschuwt in de kustgebieden voor zware windstoten en heeft voor een deel van het land code geel afgegeven. De wind wordt veroorzaakt door het lagedrukgebied Boelo.

Tussen het Gelderse Lochem en het Overijsselse Goor viel een boom op het spoor en rijden er zondagochtend geen treinen. In Amsterdam-Noord viel een boom op een rijdende auto. Zondagochtend wordt de brandweer doorlopend gealarmeerd voor stormschade, bijvoorbeeld voor bomen op de Provincialeweg in het Noord-Brabantse Oosteind en op de N207 bij het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn.

In Friesland draagt de veiligheidsregio mensen op om alleen noodnummer 112 te bellen bij acuut gevaar en niet voor omgewaaide bomen of afgevallen takken. "Daardoor blijft 112 bereikbaar voor meldingen van situaties waarbij mensen of dieren in direct gevaar zijn."

Het KNMI verwacht dat de zware windstoten in de kustprovincies aanhouden tot in de nacht van zondag op maandag.