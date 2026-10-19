ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Litouwen scherpt beveiliging aan na incident bij Starlink-station

Samenleving
door anp
anp191026085 1
Volg ons op Google Nieuws
VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen scherpt de beveiliging van zijn kritieke infrastructuur aan na een poging tot brandstichting bij een grondstation van satellietcommunicatiedienst Starlink, meldt premier Mindaugas Sinkevičius. Hij zei eerder dat Rusland waarschijnlijk achter het incident zit.
Er wordt nog gezocht naar de verdachten die in de nacht van zaterdag op zondag hebben geprobeerd om het station in brand te steken. De brand werd snel geblust. Volgens het hoofd van het Nationaal Crisisbeheersingscentrum, Vilmantas Vitkauskas, is er kleine schade ontstaan en zijn de diensten niet verstoord. Hij linkte de "sabotage" aan eerdere brandstichtingen bij Starlink-stations in Bulgarije en Polen.
"Ze maken deel uit van Russische pogingen om Starlink te verstoren en het succes van Oekraïense operaties te beïnvloeden", zei hij. "Oekraïne is het doelwit." Dat land gebruikt Starlink voor communicatie in de oorlog, bijvoorbeeld bij aanvallen op Russische doelen in Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

7171739c-7a94-4114-b765-70557243a97c

Een auto cadeau van je ouders? Dit zijn de regels voor de schenkbelasting

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

generated-image (22)

Cholesterol: niet alleen eieren en worst, ook deze 3 dagelijkse gewoontes tellen mee

IMG_5080

Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur

Loading