Litouwen scherpt beveiliging aan na incident bij Starlink-station

VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen scherpt de beveiliging van zijn kritieke infrastructuur aan na een poging tot brandstichting bij een grondstation van satellietcommunicatiedienst Starlink, meldt premier Mindaugas Sinkevičius. Hij zei eerder dat Rusland waarschijnlijk achter het incident zit.

Er wordt nog gezocht naar de verdachten die in de nacht van zaterdag op zondag hebben geprobeerd om het station in brand te steken. De brand werd snel geblust. Volgens het hoofd van het Nationaal Crisisbeheersingscentrum, Vilmantas Vitkauskas, is er kleine schade ontstaan en zijn de diensten niet verstoord. Hij linkte de "sabotage" aan eerdere brandstichtingen bij Starlink-stations in Bulgarije en Polen.

"Ze maken deel uit van Russische pogingen om Starlink te verstoren en het succes van Oekraïense operaties te beïnvloeden", zei hij. "Oekraïne is het doelwit." Dat land gebruikt Starlink voor communicatie in de oorlog, bijvoorbeeld bij aanvallen op Russische doelen in Oekraïne.