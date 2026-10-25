Werk je bij de politie, de gemeente of in een verpleeghuis? Dan kun je al uitrekenen wanneer je loon in 2027 omhooggaat. Werk je bij het Rijk, in een ziekenhuis, in de kinderopvang of als buschauffeur? Dan weet je dat nog niet. Voor jou ligt er nog geen afspraak over 2027.

Deze week is dat voor drie groepen tegelijk veranderd.

Op 20 oktober werd de cao VVT definitief, meldt Zorgjob. Een dag later begonnen de onderhandelingen over de cao Rijk, en de vakbonden bliezen de busstaking van 22 oktober af. Hieronder staat per beroep wat er voor 2027 al vastligt en waar het nog open is.

Bij deze beroepen staat de verhoging al vast

Deze verhogingen staan in een cao die al loopt of in een akkoord dat al is gesloten:

Politie: 2 procent erbij per 1 januari 2027 en nog eens 1,5 procent per 1 juli 2027. De politie-cao loopt tot en met 15 december 2027, volgens de Rijksoverheid.

2 procent erbij per 1 januari 2027 en nog eens 1,5 procent per 1 juli 2027. De politie-cao loopt tot en met 15 december 2027, volgens de Rijksoverheid. Gemeenteambtenaren: 1,6 procent erbij per 1 januari 2027, volgens de FNV. Schaal 10 loopt daarna van €3.886 tot €5.714 bruto per maand. De cao loopt tot en met 31 maart 2027.

1,6 procent erbij per 1 januari 2027, volgens de FNV. Schaal 10 loopt daarna van €3.886 tot €5.714 bruto per maand. De cao loopt tot en met 31 maart 2027. Provincieambtenaren: 2,5 procent per 1 januari 2027 en 2,2 procent per 1 januari 2028. Die afspraak staat in het onderhandelingsresultaat dat bonden en werkgever IPO in april bereikten, meldt CNV. De cao loopt tot en met 30 juni 2028.

2,5 procent per 1 januari 2027 en 2,2 procent per 1 januari 2028. Die afspraak staat in het onderhandelingsresultaat dat bonden en werkgever IPO in april bereikten, meldt CNV. De cao loopt tot en met 30 juni 2028. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT): 3,6 procent per 1 juni 2027 en 3,6 procent per 1 juni 2028. Werk je in de huishoudelijke hulp, dan krijg je bij de eerste stap minimaal €95 bruto per maand bij een voltijdbaan.

3,6 procent per 1 juni 2027 en 3,6 procent per 1 juni 2028. Werk je in de huishoudelijke hulp, dan krijg je bij de eerste stap minimaal €95 bruto per maand bij een voltijdbaan. Universitaire ziekenhuizen: 3,5 procent per 1 mei 2027, volgens Salaristabel.nl. De cao umc loopt tot en met 31 december 2027.

In de VVT moet je dus nog ruim zeven maanden wachten. Volgens Jecao.nl blijven tot 1 juni 2027 de salaristabellen van 1 juli 2026 gelden. Wat een verzorgende of verpleegkundige nu verdient, lees je in ons stuk "Wat verdient een verzorgende of verpleegkundige? Dit is het salaris in Nederland, België en Duitsland".

Bij de politie is het andersom: daar gaan in 2027 twee verhogingen in. In september kwam er ook al 2 procent bij, plus een eenmalige uitkering van €1.100 bruto, schrijft Ambtenarensalaris.nl.

Leraren krijgen na 1 november voorlopig niets meer

In het basis- en voortgezet onderwijs komt op 1 november de laatste verhoging uit de huidige cao's binnen. Daarna is er voor 2027 nog niets afgesproken. De cao po loopt tot 28 februari 2027 en de cao vo tot 1 maart 2027. Hoeveel je netto overhoudt van de verhoging van 1 november, lees je in "Leraar? Van de loonsverhoging per 1 november houd je netto zo'n €24 tot €43 per maand over".

Rijksambtenaren: de bonden vragen 5,5 procent, een loonbod is er nog niet

De cao Rijk loopt op 31 december 2026 af. In die cao kwam er per 1 juli 2,7 procent bij. Op 21 oktober zaten bonden en werkgever voor het eerst aan tafel over de cao voor 2027. FNV en CNV vragen 5,5 procent loonsverhoging. De FNV wil daar €80 voor iedereen bovenop, CMHF Overheid vraagt 5,3 procent.

De werkgever wil een cao van anderhalf jaar, maar heeft volgens de FNV nog geen concreet loonbod gedaan. De bond vond ook de titel boven het eerste onderwerp in de brief van de werkgever een harde boodschap: ‘Minder werknemers bij het Rijk’. Op 29 oktober praten de partijen verder. Volgens de planning van de FNV volgen er ook rondes op 4, 12 en 26 november.

Ziekenhuizen en kinderopvang: de cao loopt binnenkort af

In de algemene ziekenhuizen kreeg je de afgelopen twee jaar vier keer 2 procent erbij, de laatste keer per 1 augustus 2026. De cao loopt tot en met 31 januari 2027. Een volgende verhoging is volgens Salaristabel.nl nog niet afgesproken. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn in oktober begonnen.

In de kinderopvang kwam er op 1 september 1,5 procent bij. De cao loopt af op 31 december 2026, en sinds 21 september wordt er onderhandeld over een nieuwe cao vanaf 1 januari 2027. De FNV vraagt 5,5 procent plus €80 per maand. CNV vraagt een marktconforme verhoging per 1 januari, maar noemt geen percentage. Volgens Werkeninkinderopvang.nl is nog niet bekend of er in 2027 een algemene verhoging komt en wanneer die zou ingaan.

Buschauffeurs: staking verschoven naar 7 november

De cao Openbaar Vervoer liep eind juni af. Volgens de FNV hebben de werkgevers hun loonbod nu verbeterd en een deel van hun verslechteringsvoorstellen ingetrokken. Hoe hoog het nieuwe bod is, heeft de bond niet bekendgemaakt. De staking van donderdag 22 oktober is verschoven naar zaterdag 7 november. Volgens Sleutelstad gaat het om een cao voor 13.500 werknemers in het streekvervoer.

We kiezen op dit moment voor een bestand. We zijn er nog lang niet uit, maar we zien wel aanknopingspunten om stappen te zetten - Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer, tegen Sleutelstad

Zoveel scheelt het bij €3.000 bruto

Een rekenvoorbeeld met een bruto maandsalaris van €3.000 en alleen de eerste verhoging in 2027. De bedragen hebben we zelf uitgerekend:

Gemeente (1,6 procent per 1 januari): €48 bruto per maand erbij

Politie (2 procent per 1 januari): €60 bruto erbij, en per 1 juli nog eens zo'n €46

Provincie (2,5 procent per 1 januari): €75 bruto erbij

VVT (3,6 procent per 1 juni): €108 bruto erbij

Rijk, ziekenhuizen, kinderopvang en streekvervoer: nog niet bekend

Netto houd je minder over: van elke bruto euro gaan belasting en premies af, en ook je heffingskortingen tellen mee.

Wat dit overzicht niet zegt

Het gaat om de algemene loonsverhogingen uit de cao. Krijg je een periodiek, word je anders ingeschaald of ga je meer of minder uren werken, dan verandert je loonstrook ook. Zit je in een sector waar nog wordt onderhandeld, dan houd je tot er een nieuwe cao is je huidige salaris. Een nieuwe cao kan met terugwerkende kracht ingaan, maar dat hangt af van wat de bonden en werkgevers afspreken. We werken dit overzicht bij zodra er nieuwe akkoorden zijn.