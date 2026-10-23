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Macron: slachtoffers schietpartij doelwit om geloof en huidskleur

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de dodelijke schietpartij bij Trappes, nabij Parijs, vrijdag een "daad van terreur" genoemd. Ook zei hij dat de slachtoffers doelwit waren vanwege hun religie en huidskleur. Macron noemde het incident verder een keerpunt voor Frankrijk.
Bij de schietpartij kwam zeker een persoon om het leven. Vijf personen raakten gewond, van wie drie in kritieke toestand verkeren. Een persoon in kritieke toestand is een 12-jarig meisje. Twee personen zijn in verband met het incident opgepakt.
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