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Meerdere afgelastingen vanwege stormachtig weer in het weekend

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Vanwege de verwachtingen van stormachtig weer dit weekend zijn er meerdere evenementen afgelast. Ook passen rederijen hun veerdienstregelingen aan.
Zowel vrijdagmiddag als -avond als in de nacht naar zondag bestaat de kans dat er een storm trekt over Nederland. Eerst trekt storm Austen vrijdagmiddag vanuit het zuidwesten over het land. In de loop van zaterdag wordt storm Boelo verwacht. Hierdoor kunnen er zware windstoten voorkomen.
Door de weersvoorspelling gaat onder meer de Nacht van de Nacht Middelburg niet door. Op zaterdagavond zouden in de historische binnenstad meerdere straatartiesten optreden terwijl de straatverlichting uit is. Ook melden verschillende sportverenigingen hun trainingen op vrijdagavond af te gelasten.
Rederij Doeksen en Wagenborg Passagiersdiensten, veerdiensten naar Waddeneilanden, varen dit weekend en maandag minder vaak. Wagenborg past de dienstregeling tussen Holwert en Ameland aan. Doeksen vaart minder vaak en op andere tijden tussen Harlingen en de eilanden Terschelling en Vlieland.
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